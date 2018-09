Por qué es tan grave que los adolescentes cada vez lean menos (mucho menos)

Un tema de pantallas

Los adolescentes no siempre pasan tanto tiempo con los medios digitales. El tiempo en línea se ha duplicado desde 2006 , y el uso de las redes sociales pasó de ser una actividad periódica a una diaria. Para 2016, casi nueve de cada 10 niñas de 12° grado dijeron que visitaban sitios de redes sociales todos los días.

No necesariamente. Muchos académicos han insistido en que el tiempo en línea no desplaza el tiempo dedicado a interactuar con los medios tradicionales. Algunas personas están más interesadas en los medios y el entretenimiento, señalan, por lo que consumir más de un tipo de medios no necesariamente significa menos del otro.