El día que Angela Kennecke supo que su hija de 21 años había muerto de una sobredosis por fentanilo , la presentadora de televisión había entrevistado a tres familias que habían perdido a sus hijos a causa de la epidemia: “ Puede ocurrir en cualquier familia, a la hija de cualquiera. No sabes a dónde ir y está muy estigmatizado, es difícil hablar con otra gente sobre esto”.

La presentadora sabía que su hija estaba consumiendo alguna sustancia, pero ignoraba exactamente cuál. Su esposo y ella habían contratado a una persona experta en adicciones para que comenzase un tratamiento, pero no llegaron a tiempo. “Nos encontramos un sábado y la intervención estaba planeada para el sábado siguiente. Mi hija murió en un miércoles. No tuvimos oportunidad de ayudarla de verdad”.

Cuando supo la causa de la muerte se quedó en shock. “Que mi hija estuviera usando heroína y agujas , mi preciosa hija, tan privilegiada, con todas las oportunidades para una vida buena, que hubiera tomado esta dirección...”, señaló la periodista. “Era increíble pensar en eso. Escribo para vivir todos los días, pero no hay palabras para describir la devastación que siento ante la muerte de mi hija. No hay nada que se le aproxime para describir la tristeza, la pérdida ante lo que podría haber sido”, señala.

"Es suficiente con que una persona me escuche"

Ahora su objetivo es ayudar a otras personas: “Estoy siendo muy vulnerable y abriéndome a la audiencia como nunca antes porque solo con que una persona me escuche, es suficiente, con evitarle el dolor a una madre como yo”.

¿Cómo puede ser que no se enterase de lo que le estaba pasando a la joven? A pesar de que es una periodista de investigación (“no me considero una ingenua", señala), Emily fue capaz de ocultar lo que le estaba pasando a su madre. “Creo que no quería que sus padres se sintieran avergonzada de ella".