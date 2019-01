“Tenemos que atacar a los adictos en cada manera posible. Son la raíz del problema. Son criminales imprudentes” , escribió Sackler en un email enviado en febrero de 2001, según indica una nota de Associated Press .

La acusación denuncia que la familia Sackler sabía lo peligrosa que era esta droga, pero que eso no impidió que impulsara su venta.

Un apellido manchado

Ya en 2007, tres de los altos ejecutivos de la empresa habían sido encontrados culpables de cargos criminales por engañar sobre los daños del OxyContin. Debieron pagar 634 millones de dólares en multas, pero los Sackler no figuraron en la demanda ni enfrentaron consecuencias, cuenta The New York Times.