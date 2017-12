Cuatro dreamers arrestados en el Congreso siguen en la cárcel para presionar al senador demócrata Chuck Schumer

Prosigue la protesta in extremis de los dreamers para que el Congreso legalice a cientos de miles de jóvenes inmigrantes antes de este viernes 22 de diciembre. Tras comparecer en corte, cuatro 'soñadores' detenidos en el Capitolio optaron por renunciar a su libertad y presionar desde la cárcel al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"Cuando el juez les dio la oportunidad de dar sus nombres, ellos dijeron que se iban a quedar adentro hasta que aprobaran un Dream Act limpio", explicó la activista Basi Alonso, de Fight for our Dream, a Univision. Alonso explicó que los dreamers podrían ser liberados, pero prefieren no cooperar para robustecer su mensaje a los demócratas.



Este viernes 22 el Congreso necesita llegar a un acuerdo presupuestario para evitar el cierre del gobierno federal. Los dreamers quieren que los demócratas, liderados en el Senado por Chuck Schumer, nieguen su voto si el pacto no incluye una medida para proteger a estos jóvenes indocumentados.

Los cuatro dreamers seguirán en huelga de hambre en la prisión hasta que su salud de lo permita, dijo Lucía Allain, coordinadora de medios del Proyecto Cosecha, que apoya a los detenidos.

En total, siete dreamers –includa la conocida activista Erika Andiola– y un defensor proinmigrante fueron detenidos en el Congreso el pasado viernes por protestar en las oficinas del senador Chuck Schumer y del representante Carlos Curbelo. Se negaron a revelar sus identidades a las autoridades y permanecieron cinco días en huelga de hambre.

Univision Noticias contactó la oficina del senador Schumer y no obtuvo respuesta.

Una llamada a ICE

El abogado de los dreamers, Mark Goldstone, dijo que temía que revocaran los permisos DACA a los dreamers y que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) los arrestara.

Una portavoz de ICE, Carissa Cutrell, dijo a Univision Noticias que el Servicio de Inmigración había recibido la notificación del arresto de uno de los dreamers en Washington DC, pero que no realizó ninguna detención ni envío ninguna orden para mantenerlo detenido.

La vocera dijo no saber de qué dreamer recibieron la información. La cárcel de Washington dijo a Univision Noticias que solo tenían constancia de la presencia de Erika Andiola, ya que los otros no tenían ficha policial y se negaron a dar su nombre.