Tras el colapso del Silicon Valley Bank, ¿hay un respiro o más tormentas a la vista?

El ejemplo más visible en este momento en Estados Unidos es el First Republic Bank. Después de la corrida bancaria que dejó insolvente al Silicon Valley Bank (SVB) y del cierre del Signature Bank, algunos ojos apuntaron a este banco como el que más probabilidades tiene de caer. Especialmente por su perfil de clientes similares a los del SVB y los temores a que retiren de allí grandes cantidades de dinero no están aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos o FDIC por su sigla en inglés. Un fuerte porcentaje de los depósitos en este banco regional, cerca del 70%, no está asegurado.