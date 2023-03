¿Qué está pasando tras el colapso de SVB y Signature Bank? ¿Está en riesgo el dinero en grandes bancos de EEUU?

De hecho, parte de esas nuevas reglas instauradas después de la crisis financiera del 2008 fueron relajadas 10 años después —durante el gobierno de Donald Trump— para algunos bancos de tamaño mediano como SVB. Se hizo con la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección del Consumidor. "Las leyes que son iguales para todos ('one size fits all') no sirven", dijo Trump en ese entonces según fue citado en un informe de Bloomberg.