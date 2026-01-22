Ayuda económica

¿Inmigrantes pueden solicitar cupones para alimentos? Así se piden los SNAP

En N+ Univision te decimos en qué consiste el programa de SNAP y si los inmigrantes pueden solicitar esta ayuda económica.

Univision picture
Por:Univision
Video Estos son los productos (en cinco estados) que no se podrán comprar con cupones SNAP

Hay muchas dudas sobre la elegibilidad para migrantes al Programa de Asistencia de Nutrición de Suplemento, conocido como SNAP, que otorga fondos a las familias con ingresos en el rango de la pobreza.

Así que en N+ Univision te decimos en qué consiste y si los inmigrantes pueden solicitar esta ayuda económica.

Para empezar, hay que decir que el apoyo consiste en un depósito cada mes en una tarjeta de transferencia con tecnología ( EBT). Así, los beneficiarios emplean este plástico en los comercios para el pago de los víveres, de la misma forma que una tarjeta de débito. El objetivo del SNAP es la adquisición de productos para la nutrición familiar.

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración

Las agencias del gobierno evalúan factores como la suma de dinero en las cuentas de banco de los solicitantes antes de la emisión de una respuesta. La entrega de la documentación para la apertura del expediente se puede hacer por internet, fax, en persona o a través del servicio de correos.

Los funcionarios del estado realizan una entrevista con el interesado antes de la autorización de los recursos y el monto de la ayuda a recibir.

¿Inmigrantes pueden pedir los cupones SNAP?

Es importante señalar, que las leyes actuales prohíben el acceso a los beneficios del programa SNAP a los inmigrantes sin documentos.

No obstante, sectores de la población que carecen de la ciudadanía de nacimiento califican para la obtención del apoyo del estado. Las personas que cuentan con la naturalización tienen el derecho de solicitar estos recursos para la alimentación y la salud.

Así mismo, los inmigrantes con estatus de refugio o de asilo tienen la posibilidad de solicitar la ayuda económica del programa si cumplen con los requisitos del estado donde lo soliciten, especialmente el referente al monto de dinero que perciban mensualmente.

A continuación enlistamos los inmigrantes que pueden solicitar la ayuda SNAP:

  • Ciudadanos estadounidenses naturalizados
  • Inmigrantes humanitarios (refugiados, asilados)
  • Titulares de visas de inmigrante especiales
  • Ciertos nativos americanos nacidos fuera de Estados Unidos

Residentes permanentes legales (titulares de la tarjeta verde/green card) que cumplan ciertos criterios.
Por lo tanto, la situación migratoria sí es importante para poder solicitar esta ayuda económica enfocada a la nutrición y salud de las familias de escasos recursos.

