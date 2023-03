Cómo las redes sociales aceleraron vertiginosamente la velocidad de la caída de Silicon Valley Bank

“Si no está asesorando a sus empresas para que obtengan el efectivo, entonces no está haciendo su trabajo como miembro de la junta o como accionista. La vida diaria en las empresas emergentes ya es lo suficientemente arriesgada, no juegues con tu línea de escape...”, escribió en Twitter Mark Tluszcz, director ejecutivo de la firma de inversión Mangrove con sede en Europa, en la mañana de ese viernes.