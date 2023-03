EEUU investiga el colapso del Silicon Valley Bank

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga qué llevó al colapso del Silicon Valley Bank (SVB) la semana pasada, según reportes de The New York Times y The Washington Post. SVB tuvo una estrepitosa caída luego de que clientes sacaron unos $42,000 millones en cuestión de horas y ahora reguladores federales llevan las riendas de sus operaciones en un esfuerzo por calmar los temores en el sistema financiero.