Una mujer gastó en ropa exclusiva y diamantes un préstamo de $150,000 de alivio económico por covid-19

No obstante, ingresó una solicitud fraudulenta que incluía información falsa sobre ingresos y un documento fiscal falso que reclama $ 350,000 en ingresos brutos en 12 meses para su negocio. A principios de agosto Clifton logró obtener $ 149,900 en fondos de ayuda para desastres que están destinados a auxiliar empresas perjudicadas por la pandemia de covid-19.

Dos cargos por fraude aprovechándose de la pandemia

Al recibir el dinero, Clifton utilizó los fondos del gobierno para realizar compras en numerosas tiendas minoristas, incluidas Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy y otras tiendas minoristas. También hizo compras en varias tiendas de diamantes.