El coronavirus amenaza con cambiar la manera como compramos, desde comida hasta autos

Cuando las autoridades ordenaron el cierre de negocios no esenciales en Los Ángeles para mitigar la propagación del coronavirus , Poncho Martínez se vio obligado a cerrar su servicio de venta de comida y decidió arriesgarse a hacer algo que no había hecho hasta entonces: vender a través de internet.

“Cuando regrese la normalidad, la gente no va a tener dinero pero después se va a componer todo pero no tan rápido. No sé. Es difícil de saber. No sé que va a pasar la próxima semana”, dijo el comerciante.