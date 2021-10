Medio millón de latinas fueron desterradas de la fuerza laboral durante la pandemia

En el caso de las enfermeras registradas la brecha no fue tan marcada: recibieron 90 centavos por cada dólar que un hombre blanco no hispano. Pero una supervisora en una tienda minorista recibió apenas 63 centavos por cada dólar obtenido por un hombre blanco no hispano. Cuando se suma, eso se empina en una pérdida anual de $19,000.