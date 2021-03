Desembolso de crédito tributario de hasta $3,600 por hijo podría afectarse por retrasos del IRS

"Una de las razones por las que no favorecíamos la extensión (del plazo) era porque por ley debemos lanzar el portal (web) para el 1 de julio (...) tenemos un mes menos para su desarrollo", dijo Rettig en una audiencia del comité Ways & Means Committee de la Cámara de Representantes según fue citado por el diario The Washington Post . Esa página web es crucial para que las personas den su información actualizada a la agencia, que entonces determinará quiénes son elegibles y calculará los montos de este alivio tributario.

"Estamos enfocados en tratar de enviar estos pagos a las personas de forma amplia, en un cronograma apropiado (...) y si ese cronograma cambia de alguna manera me comprometo a dejárselo saber", agregó a los legisladores.

Sacaría a 4 millones de niños de la pobreza

De acuerdo con el Center on Budget and Policy Priorities, un centro de corte progresista, este crédito ayudará a sacar de la pobreza a 4.1 millones de niños y de la pobreza extrema a 1.1 millones de niños, particularmente a los menores afroestadounidenses e hispanos que habían quedado rezagados. Esto específicamente porque, hasta ahora, familias pobres no cumplían con el requisito de tener un ingreso ganado (earned income) de al menos $2,500 al año para ser elegibles. Esa premisa fue eliminada por este año.