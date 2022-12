Por qué "comprar ahora y pagar después" puede ser una opción peligrosa para muchos compradores navideños

Como economista que estudia el gasto navideño, me intrigaron los planes de " compre ahora y pague después" mientras investigaba un libro sobre la transición a una sociedad sin dinero en efectivo. Sólo he oído hablar de ellos en los últimos dos años aproximadamente, pero ahora muchos de mis alumnos están considerando la posibilidad de utilizar estos planes para comprar los regalos navideños. Me pregunto si estas ofertas son demasiado buenas para ser verdad.