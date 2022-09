“Profundamente injusto”: cómo los pobres cargan con el mayor peso de los impuestos

Los problemas que los altos impuestos a las ventas causan a las familias de bajos ingresos no son solo financieros. Una madre en Alabama fue denunciada recientemente ante el Departamento de Recursos Humanos del estado, que incluye a los Servicios de Protección Infantil, por no enviar pañales a la guardería cuando no podía pagarlos, dijo Lindsay Gray, directora ejecutiva del banco de pañales Bundles of Hope en Birmingham, una organización sin fines de lucro.