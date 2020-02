Cómo ahorrar dinero en casa de una manera fácil y segura

Los gastos de la casa representan obligaciones difíciles de eludir, pues el pago de servicios , alimentación , aseo, la renta del lugar donde vives y hasta los gastos de los niños no tienen plazo de espera. Pero afortunadamente existen algunas técnicas que podemos utilizar para reducir al máximo estos pagos y hacer que rinda el dinero en nuestro bolsillo.

2.- Disciplina

Antes de ir al supermercado revisa cuáles son los implementos que realmente necesitas comprar como nuevos y qué alimentos no te hacen falta para no repetir un gasto que quizá no necesitarás en el próximo mes. Es normal que en hogares poco organizados la familia termine acumulando alimentos que nunca consume y que finalmente terminarán en la basura ya que muchos tienden a vencerse.