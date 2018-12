Tres trabajadores de la compañía Bigge Crane and Rigging Co. que removían escombros del incendio Camp –que destruyó el pueblo de Paradise– fueron despedidos este fin de semana después de que uno de ellos publicara en su cuenta de Facebook fotos con sus compañeros burlándose de los restos que encontraban y hasta de animales muertos.

La empresa Bigge Crane and Rigging Co., que fue contratada por la compañía de electricidad Pacific Gas and Electic Co. para quitar los árboles que estuvieran en el camino de los postes o cableado, calificaron lo sucedido como un "evento abominable" y señalaron que tres empleados habían sido despedidos por este incidente.