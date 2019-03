"Yo no pienso como un asesino serial": la reveladora carta que el secuestrador de Jayme Closs escribió desde prisión

El periodista que recibió la carta de Patterson le había escrito en dos ocasiones pidiéndole información que, según él, los documentos de corte no ofrecían. Raguse, quien ha cubierto este caso desde la desaparición de la niña, simplemente le pidió "por favor respóndame, si puede" y en su segundo intento, para su sorpresa, él lo hizo.

En su respuesta, el acusado le adelanta que planea declararse culpable y que no quiere que la familia de los Closs se preocupe por un juicio. Además, habla de sus motivaciones para cometer los crímenes que aterrorizaron a la comunidad de Barron y aclara que fue "mayormente por impulso". Y se muestra aparentemente muy arrepentido. "No puedo creer que hice esto", escribió.

La carta tiene como fecha de envío el 28 de febrero y el reportero logró confirmar con las autoridades carcelarias que había sido enviada por el mismo Patterson desde la cárcel. Incluso la familia de Jayme Closs ya está enterada de la existencia de este mensaje, aunque no quiso hablar en cámara al respecto.

La carta

Hola, no sé si en realidad enviaré esto. Responderé algunas de sus preguntas, algunas no puedo. No pondré muchos detalles de todas maneras.