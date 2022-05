La película que enfureció a la Mafia Mexicana: los asesinatos en represalia por 'American Me'

Se desconoce cuántos crímenes ocurrieron por la furia de los líderes o ‘carnales’ de la Mafia Mexicana por American Me. Uno de los actores que rechazó ser parte del elenco, Danny Trejo, asegura en su libro autobiográfico Trejo: My Life of Crime, Hollywood, and Redemption que al menos 10 personas fueron asesinadas en represalia y que algunos crímenes sucedieron en cárceles donde opera ‘La Eme’.