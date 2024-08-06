“No nos dejaron nada”: los ladrones que construyeron un túnel a través de varias tiendas para robar una joyería en Illinois

Autoridades reportaron que un grupo de seis ladrones que construyeron un túnel a través de varias tiendas en un centro comercial en Illinois robaron piezas con un valor total de 1.5 millones de dólares.

De acuerdo con los propietarios de la joyería Marquise, ubicada en el Centro Comercial Woodfield, en Schaumburg, en el área metropolitana de Chicago, los ladrones aparentemente construyeron un pasadizo a través de las paredes de tres negocios adjuntos para robar las joyas.

El centro comercial Woodfield es considerado el más grande del estado.

La policía de Schaumburg indicaron que la investigación sobre el caso estaba “muy activa” para dar con los responsables.

Las autoridades dijeron a la prensa local que el crimen fue descubierto durante la mañana del lunes por un trabajador de construcción que entró a una tienda vacía adyacente a la joyería.

El trabajador reportó la existencia de un hoyo en la pared. La policía dijo que aparentemente los ladrones cubrieron una de las cámaras de vigilancia para evitar ser detectados.

“No nos dejaron nada”, dijo uno de los propietarios

Asma Anwar, una de las dueñas de la joyería, dijo a la prensa local que los ladrones se llevaron todo de su tienda.

“Todo desapareció. No nos dejaron nada”, dijo Anwar. “Esto fue un robo muy bien planeado”.

La filial local de la cadena ABC dijo que Anwar y su pareja Shazada Malik, quien también es dueño de la joyería, encontraron los mostradores del negocio vacíos.

“Vine a este lugar en el que trabajé duro por 13 años para construir, y luego llegué aquí, y se llevaron todo. Me quedé sin habla”, dijo Malik.

La pareja agregó que, de acuerdo con la policía, seis personas estuvieron involucradas en el robo luego de que el centro comercial cerró.

“Necesito respuestas sobre cómo esto ocurrió por la noche, ya que el centro comercial había cerrado, cómo sucedió esto sin que la seguridad haya sido notificada”, expresó Anwar.

De acuerdo con ABC, la pareja se sorprendió al ver el orificio que hicieron los ladrones para entrar a través de la pared.

“Somos dueños de un pequeño negocio. No somos una corporación. Nos va a tomar un tiempo largo recuperarnos, si lo logramos”, dijo Anwar.

