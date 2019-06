"Fue como una liberación": cómo 3 padres han superado la muerte de sus hijos con la condena de los culpables

El juez fue menos indulgente: dictó una condena de 22 años y 4 meses de cárcel contra Dealio Lockhart, un exproductor del programa de televisión 'Dancing With The Stars' que hace tres años competía con su Dodge Challenger a lo largo de 11 millas por la carretera 5 en dirección sur.

"Cuando sentenciaron al asesino, ella se fue tranquila a descansar"

"Sentí un gran alivio. La condena no me va a devolver a mi hija, ni a mi nieto, pero tengo la certeza que se hizo justicia", expresa el peruano Humberto Yauli sobre la sentencia a 85 años de prisión impuesta contra el hombre que en marzo de 2014 amordazó a su hija Gisella, de 28 años, y después le prendió fuego a su humilde vivienda, un garaje convertido en habitación en el sur de Los Ángeles.

"Cuando sentenciaron al asesino, ella se fue tranquila a descansar. No estaba enojada en mi sueño, sino que se veía satisfecha, porque ya se había hecho justicia. Ese día yo me levanté con una alegría por haberla visto", contó Yauli.

Las promesas de la madre de un marine

"Me sentí liberada, me quité un peso de encima", dice. "Saber que ellos no están afuera y que no les harán daño a otras familias, eso ha traído paz al alma de Carlos, a mi familia y mí".

"Un psicólogo me preguntó si necesitaba preguntarles en la corte a los asesinos por qué lo habían hecho, pero le dije que no. Yo no entiendo la mente de un criminal y más daño me puede hacer. No habría obtenido una respuesta que me diera paz", expresó la madre del joven.