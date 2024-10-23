El extraño caso de Sarah Roque, la sargento hispana que encontraron muerta tras desaparecer de la base Fort Leonard Wood en Missouri

Video Cronología de la misteriosa muerte de la sargento hispana Sarah Roque tras desaparecer de una base militar

Autoridades militares investigan las causas del fallecimiento de Sarah Roque , una sargento de 23 años de la base Fort Leonard Wood en Missouri que había sido reportada como desaparecida.

En un comunicado, la base militar confirmó el fallecimiento, aunque no se precisó el lugar exacto ni detalles del estado del cuerpo de la mujer.

PUBLICIDAD

La base militar había emitido una alerta de búsqueda el lunes por la tarde, luego de que la sargento no acudió al pase de lista durante la mañana de ese día.

“El último paradero conocido de Roque fue en las cercanías de Fort Leonard Wood, según la Dirección de Servicios de Emergencia. Su cadena de mando y su familia no han podido contactarla”, dijo la base en su reporte del lunes.

Tras el hallazgo del cuerpo, el general Christopher Beck, comandante del Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y de Fort Leonard Wood, lamentó el deceso.

"El Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y el equipo de Fort Leonard Wood están profundamente entristecidos por esta devastadora pérdida, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros soldados de la sargento Roque", dijo Beck.

Investigan las causas detrás de la muerte de la soldado

En el comunicado, las autoridades de Fort Leonard Wood sostuvieron que el Departamento de la División de Investigación Criminal del ejército lleva a cabo las indagatorias sobre el caso.

“Las circunstancias que rodearon la muerte de la sargento Roque se encuentran actualmente bajo investigación”, informó la base militar. “Las actualizaciones se proporcionarán a medida que se reciban”.

En su pronunciamiento sobre el caso, Beck destacó la labor de Roque en las fuerzas armadas.

“Fue una hija, hermana, amiga y soldado que eligió servir a nuestro país con valentía y honorabilidad”, agregó.

El general dijo que el ejército estadounidense proporcionará atención y recursos a las personas afectadas por el fallecimiento de Roque.

PUBLICIDAD

La sargento Sarah Roque

adiestraba perros

Roque, originaria de Ligonier, Indiana, se enlistó en el ejército en 2020 y, durante su trayectoria, recibió varias condecoraciones.

Era adiestradora de perros en el Destacamento K9 y en otras áreas del ejército como el Quinto Batallón de Ingenieros, informó la base militar.

“Los premios y condecoraciones de la sargento Roque incluyen la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla de Buena Conducta y la Cinta del Servicio del Ejército”, agregó la agencia.



Mira también: