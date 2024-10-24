Cambiar Ciudad
Ejército

Detienen una "persona de interés" por la muerte de la sargento hispana Sarah Roque en la base de Fort Leonard Wood

El Departamento de la División de Investigación Criminal del ejército abrió una investigación para determinar las circunstancias en la que ocurrió la muerte de la soldado, informó la base militar Fort Leonard Wood.

Por:
Univision
Video Cronología de la misteriosa muerte de la sargento hispana Sarah Roque tras desaparecer de una base militar

Una persona de interés fue puesta bajo custodia de las autoridades debido a su relación con el presunto asesinato de una sargento en una base del Ejército, anunciaron las autoridades este jueves.

“El incidente sigue siendo investigado por la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército. Se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles”, dice un breve comunicado del U.S. Army Fort Leonard Wood.

Los investigadores dijeron que no revelarían ninguna información sobre la persona de interés debido a la investigación activa, pero un agente especial del Ejército, John McCabe, dijo The New York Times que no cree que haya una amenaza mayor para la base o la comunidad.

El Ejército está utilizando la recopilación y el análisis forense en la investigación de las causas del fallecimiento de Roque, de 23 años, que había sido reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado el martes en un contenedor de basura.

Criminalidad

Lo que se sabe del caso de la sargento Sarah Roque

La base militar había emitido una alerta de búsqueda el lunes por la tarde, luego de que la sargento no acudió al pase de lista durante la mañana de ese día.

“El último paradero conocido de Roque fue en las cercanías de Fort Leonard Wood, según la Dirección de Servicios de Emergencia. Su cadena de mando y su familia no han podido contactarla”, dijo la base en su reporte del lunes.

Tras el hallazgo del cuerpo, el general Christopher Beck, comandante del Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y de Fort Leonard Wood, lamentó el deceso.

"El Centro de Excelencia de Apoyo a las Maniobras y el equipo de Fort Leonard Wood están profundamente entristecidos por esta devastadora pérdida, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros soldados de la sargento Roque", dijo Beck.

Roque, originaria de Ligonier, Indiana, se enlistó en el ejército en 2020 y, durante su trayectoria, recibió varias condecoraciones.

Era adiestradora de perros en el Destacamento K9 y en otras áreas del ejército como el Quinto Batallón de Ingenieros, informó la base militar.

“Los premios y condecoraciones de la sargento Roque incluyen la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla de Buena Conducta y la Cinta del Servicio del Ejército”, agregó la agencia.


