Eligió la silla eléctrica: Tennessee ejecuta a un asesino múltiple condenado en 1985

La primera descarga fue de 1,750 voltios durante 20 segundos. Hubo una pausa breve y vino la segunda, de igual voltaje. Transcurrieron 15 segundos y un funcionario de prisiones constató que Nicholas Sutton, autor de cuatro asesinatos, ya no mostraba signos vitales para declararlo oficialmente muerto.

No fue así. La apelación de sus abogados no fue efectiva y Sutton se convirtió en el quinto preso en menos de dos años en ese estado a quien le dan a elegir el método de ejecución entre la inyección letal y la silla eléctrica. Él eligió morir electrocutado.

Los cuatro crímenes

Pidieron clemencia por "conducta ejemplar"

La solicitud hizo hincapié en que Sutton había intervenido varias veces para proteger a los guardias de la prisión y a otros reclusos de la violencia. En particular, se decía que había salvado la vida de un guardia durante un motín en la prisión en 1985.

Tony Eden, ya retirado como guardia de ese correccional, aseguró que Sutton le salvó la vida durante aquella revuelta carcelaria. "Tengo cuatro hijos y una hija que probablemente no estarían aquí si ese día hubiese sido diferente. No tendría la vida que tengo si no fuese por Nick", dijo Eden en una entrevista reciente con CBS, citada por la agencia Efe.