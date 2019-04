El hombre acusado de matar a su familia los llevó a la cueva engañados con regalos de Pascua

El caso, que ha conmocionado a España, está bajo secreto de sumario, según explicaron a Univision Noticias fuentes de la Guardia Civil. Sin embargo, Annelies B., la mujer que se utilizó como traductora, ya que el niño que sobrevivió no habla español, explicó a los periodistas lo que le dijo el menor.

Jonas logró huir y, según le dijo a Annelies, decidió alejarse de la carretera por la que huyó para que su padre no lo encontrara. Durante varias horas deambuló solo por una zona que desconocía. Tuvo la suerte de toparse con unas vecinas de la zona, que, sin embargo, no hablan alemán, por lo que no comprendieron inicialmente lo que pasaba. Como el menor estaba en shock y alterado, buscaron a alguien que tradujera sus palabras.