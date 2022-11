Aliesha Kulich, de 18 años, es la hija de Jane Kulich, una de las víctimas. Describió cómo buscaba a su madre en un hospital y cómo veía a los niños sangrando y gritando en la sala de espera. Dijo que la condena de Brooks "no hace nada por mí" y no le devolverá a su madre, que nunca la vio ir al baile de graduación o graduarse, y no la verá casarse.