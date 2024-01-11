Lo que se sabe de la tercera sospechosa arrestada por el asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra

Video Tercer arresto por el asesinato de Savanah Soto: estos son los últimos avances de la investigación

Una mujer fue detenida este miércoles con relación a los asesinatos de Savanah Nicole Soto y su novio Matthew Guerra ocurridos antes de Navidad, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un auto en un conjunto residencial en San Antonio, Texas.

La sospechosa ha sido identificada como Myrta Romanos, de 47 años, dijo un reporte de la Policía de San Antonio publicado en su página de Facebook.

A Romanos la acusan de "abuso de cadáver, manipulación de pruebas y alterar, destruir y ocultar un cadáver humano".

Myrta Romanos, sospechosa arrestada con relación a los asesinatos de Savanah Soto y Matthew Guerra Imagen San Antonio Police Department



Michelle Ramos, teniente de la policía, dijo en rueda de prensa que investigan si Romanos es la madrastra de Christopher Preciado, el sospechoso de 19 años detenido a principio de este mes con relación al caso.

Según la policía, el arma utilizada para matar a Savanah y Matthew pertenece Romanos. Además, la sospechosa guardaba en su cuarto el arma.

Esta es la tercera detención en el caso. El otro arrestado es Ramón Preciado, de 53 años y padre de Christopher. Romanos quedó detenida bajo fianza de $1.1 millones, de acuerdo con los registros judiciales del condado de Bexar.

La teniente Ramos destacó que videos de cámaras de vigilancia fueron cruciales para el arresto de la sospechosa, mientras hicieron circular por redes sociales información sobre la posible implicación en el crimen de una tercera persona.

Romanos fue vista en una camioneta de color oscuro y regresando a su casa con los dos otros sospechosos la noche cuando probablemente ocurrió el crimen, dijo Ramos a los periodistas.

Los otros dos detenidos vinculados a las muertes de Savanah Soto y Matthew Guerra

Las detenciones de los Preciado se efectuaron el 4 de enero, más de una semana después de que los cuerpos de Soto, de 18 años y quien estaba embarazada, y Guerra, de 22, fueran encontrados dentro de un auto en el aparcamiento de un complejo de apartamentos con impactos de bala en la cabeza.

Soto presentaba un embarazo avanzado y había programado un parto inducido. Desapareció una semana antes de la Navidad, al igual que su novio.

Las autoridades localizaron sus cuerpos el 26 de diciembre pero los investigadores creen que la pareja fue asesinada cinco días antes.

Christopher Preciado y Ramón Preciado, arrestados como sospechosos del asesinato de Savanah Soto y Matthew Guerra. Imagen San Antonio Police Department



Christopher Preciado está acusado de asesinato y su padre de abuso de un cadáver, por supuestamente ayudar a mover los cuerpos de la pareja del sitio donde los mataron hasta el aparcamiento. Las autoridades locales no descartan que los fiscales presenten más cargos contra los hombres.

Hasta este jueves, no se habían determinado cuáles fueron los motivos por los que mataron a Soto y Guerra, pero sospechan que se trató de un asunto relacionado con drogas.