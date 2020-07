Andrés Guardado recibió cinco disparos por la espalda, dice autopsia independiente

“Además, los resultados preliminares de toxicología forense han confirmado que Andrés no tenía ningún rastro de droga o alcohol en su sistema en el momento del incidente”.

La segunda autopsia fue realizada por el renombrado médico forense y patólogo independiente, Bennet I. Omalu, dela Universidad de California en Davis . Los resultados oficiales del Sheriff de Los Ángeles no han sido divulgados.

“Estos hallazgos confirman lo que hemos sabido todo el tiempo, que Andrés fue asesinado injustificadamente por un alguacil del condado de Los Ángeles; Andrés era un buen chico, era nuestro hijo y tenía mucha vida por delante”, dijeron. “Nuestro hijo no merecía morir de esta manera. Entendemos que todavía hay un largo camino a seguir, pero vamos a seguir luchando por la justicia para Andrés; queremos asegurarnos de que otras familias no tengan que sufrir como nosotros y no descansaremos hasta que Andrés reciba justicia”.