Las muertes ocultas de la pandemia: este el impacto real de la covid-19

De un día para otro, el virus derrumbó la red de contención y apoyo que había construido cuidadosamente a su alrededor : no más reuniones en persona de Narcóticos Anónimos, no más charlas de café con un amigo o con su patrocinador.

Por lo que su familia pudo reconstruir a partir de los mensajes en su teléfono, Wittner volvió a consumir el 12 de abril, el domingo de Pascua, más de una semana después del día en el que debería haber tenido su inyección. No pudo controlarlo, y volvió a drogarse el martes y el miércoles.

Muertes en las sombras

Mientras que funcionarios de salud pública están tratando de recopilar datos sobre cuántas personas dan positivo para el coronavirus y cuántas personas mueren a causa de la infección, la pandemia ha dejado un número incalculable de muertes en las sombras : personas que no murieron por el virus, pero sí a causa de él. No se tienen en cuenta en el recuento oficial, que, hasta el 25 de junio, sumaban más de 121,000 en los Estados Unidos.

Declaración obligatoria

Eso proporciona un sistema de vigilancia casi en tiempo real para que los funcionarios de salud evalúen dónde están ocurriendo los brotes, y su magnitud. Pero un sistema diseñado para ser más veloz que preciso incluirá invariablemente las muertes no causadas por el virus, así como también se perderán algunas las muertes que sí fueron por covid.

Por ejemplo, una persona diagnosticada con covid-19 que muere en un accidente automovilístico podría incluirse en los datos . Pero la muerte de alguien que falleció en su casa podría no registrarse como parte de la epidemia, si nunca se hizo la prueba. No obstante, los números son lo suficientemente precisos como para servir como un sistema de alerta temprana.

Agregó que, por eso, los números no siempre se alinean con los datos del certificado de defunción, lo que lleva mucho más tiempo revisarlos y clasificarlos. E incluso esa información puede ser subjetiva. Los certificados de defunción generalmente los completa un médico que estaba tratando a esa persona en el momento de la muerte o un médico forense cuando los pacientes mueren fuera de un centro de atención médica.

Las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC ) permiten a los médicos atribuir una muerte a una infección por covid "presunta" o "probable" en ausencia de una prueba positiva si los síntomas o circunstancias del paciente lo justifican. Sin embargo, quienes completan los formularios aplican su criterio médico individual, lo que puede conducir a variaciones de estado a estado o incluso de condado a condado en cuanto a si una muerte se atribuye o no a covid-19.

Además, pueden pasar semanas, si no meses, para que los datos del certificado de defunción se transfieran del condado al estado, y de ahí a las agencias federales, con revisiones de precisión en cada nivel. Y aún así se pueden perder muchas muertes por COVID-19 de personas que nunca fueron examinadas.

Es por eso que los dos métodos para contar las muertes pueden generar diferentes resultados, lo que lleva a algunos a concluir que los funcionarios están aumentando las cifras. Y ninguno de los dos enfoques capturaría la cantidad de personas que murieron porque no buscaron atención, y ciertamente se perderán las muertes indirectas, como la de Wittner, en la que la pandemia causó una interrupción en la atención.

"Desafortunadamente, todas esas cosas no estarán especificadas en el certificado de defunción", dijo Oscar Alleyne, jefe de programas y servicios de la National Association of City and County Health Officials.