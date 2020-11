Tres familias enteras se contagiaron tras reunirse y muestran por qué hay que limitar los encuentros en 'Thanksgiving'

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, contó a una televisora que este año sus hijos no lo acompañarán : "Mi día de Acción de Gracias será muy diferente", dijo a CBS News. "Hubiera amado estar con mis hijos, pero ellos están en tres estados distintos del país y para venir tendrían que ir al aeropuerto, tomar un avión y usar transporte público".

La misma decisión tomó el gobernador de Nueva York, una de las ciudades que resultó más golpeada al inicio de la pandemia y que tuvo que retomar las restricciones tras un nuevo repunte. "Mi hija no vendrá este 'Thanksgiving'. Está en otro estado y no es seguro viajar", escribió Andrew Cuomo en su cuenta de Twitter. "Es difícil pero no puedo pensar en un mejor gesto de amor que el de decir que yo estoy tomando una dura decisión para mantenerlo a usted y a su familia a salvo".