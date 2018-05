Sobre este tema específico, el de las regulaciones, no habló ningún político del estado al condenar lo ocurrido en la escuela Santa Fe, en Texas, donde 10 personas murieron y otras 10 resultaron heridas. Los discursos se quedaron en condolencias y en la promesa de que "debemos hacer algo", en palabras del gobernador, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz, que sin embargo no enumeraron acciones concretas para el control de armas.

Patrick, un defensor de la Segunda Enmienda, asegura que cualquier padre que tenga un arma en casa debe responsabilizarse por las consecuencias de lo que ocurra con ellas e insiste en que no es un asunto de restricciones. "No sabemos todo, pero este joven en particular (el atacante de la secundaria Santa Fe) trajo las armas de alguna manera de la casa de sus padres. Debes tener tus armas bajo resguardo. Va en contra de las leyes en Texas que cualquier arma cargada llegue a manos de un niño".

Sin embargo, hay investigadores que descartan esta relación, como Patrick Markey, psicólogo e investigador de la Villanova University, quien no cree que un videojuego pueda activar el impulso violento de un joven para atacar una escuela a disparos. "Todo lo que realmente sabemos con seguridad es que no parece haber un vínculo en este momento entre un videojuego violento y un tiroteo en una escuela", dijo en una entrevista con USA Today . La misma nota reporta que solo 20% de los atacantes de tiroteos usan videojuegos.

El control de las armas no es un tema que parece estar en la agenda de debate que propondría este republicano, pero sí la necesidad de armar a los profesores de las escuelas para que puedan hacer frente a cualquier atacante, como ha propuesto el presidente Donald Trump. Con ellos, cree que se pudieron haber salvado algunas de las 10 vidas que se perdieron. "Nuestras escuelas no son objetivos difíciles. Hemos hecho un gran trabajo para proteger nuestros edificios de gobierno, aeropuertos y edificios privados, pero no hemos hecho nada por las escuelas. Aún debemos dar este debate sobre si debemos o no armas a los profesores", subrayó.