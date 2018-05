Twitter se llenó desde el fin de semana de cientos de mensajes de jóvenes que cuentan bajo el hashtag #SiMueroEnUnTiroteoEnMiEscuela (#IfIDieInASchoolShooting, en inglés) lo que no serán, sus miedos y frustraciones por la inacción de las autoridades para controlar el acceso a las armas. Con esos tuits les exigen una vez más que tomen decisiones para protegerlos de convertirse en víctimas mientras están en sus clases.

El hashtag fue iniciado por Andrew Schneidawind, un joven de 18 años originario de Virginia que cuenta en un blog que el pasado 10 de mayo fue con sus padres a visitar Parkland. Con su travesía de dos días, que asegura no fue un viaje de turismo, quiso recordarle a los jóvenes de esa escuela que "aunque los medios los hayan olvidado, la gente como yo, no", escribió.

En su tuit, el primero de la larga cadena que ahora se lee en la red social, aseguró que, de ser víctima en un tiroteo, "no podré terminar mis series de televisión animadas, no volveré a ver a mi hermana y me convertiré en un mártir".