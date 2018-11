"No estamos en contra de la Segunda Enmienda", agregó Melinek en declaraciones al diario The Guardian. "Estamos en contra de no dedicar fondos a investigar lo que puede utilizarse para prevenir la violencia con armas de fuego y la muerte". Melinek, que en promedio realiza una autopsia semanal a víctimas de armas de fuego, señaló que los médicos lidian con las consecuencias de esa violencia diariamente. "Somos nosotros los que hablamos con los familiares. Me rompe el corazón, y esto es lo normal en EEUU".