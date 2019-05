Importante para la temporada de huracanes: cómo escapar de un auto que cae al agua

Si no se pueden bajar las ventanas, hay que romperllas : Romper las ventanas desde el interior del vehículo no es una tarea fácil, más aún en medio de una situación de alto estrés. Es por esto que hay que estar preparado con herramientas especializadas para romper vidrios, las cuales cuentan con cabezales cerámicos son especialmente efectivos en destruir los vidrios de seguridad utilizados en las ventanas de los automóviles. Estas mismas herramientas suelen contar con una cuchillas para cortar el cinturon de seguridad.

Lo malo de poner esta teoría a prueba es que supone poner la vida en peligro, ya que el conductor no tiene manera de saber si el auto se hundirá totalmente. Por ejemplo, si el cuerpo de agua no es lo suficientemente profundo para cubrir la totalidad del auto pero si para inundar la cabina, el conductor se encontrará en la penosa situación de no poder abrir la puerta ni poder respirar. Peor aún, la uniformidad de la presión del agua sobre el vehículo no es un fenómeno inmediato, pudiendo tardar un par de minutos invalorables en los que el ocupante deberá aguantar la respiración en medio de una situación de alta tensión. Es por eso que no hay que dejar de tratar de romper las ventanas y salir del vehículo cuando antes.