¿Cómo ver el funeral de José José por TV, internet o en tu celular este domingo?

Este domingo Univision emitirá un programa especial para despedir a José José, conocido como el 'Príncipe de la canción', cuyo funeral se realizará en Miami.

En el acto intervendrán la esposa y los hijos del cantante, fallecido la semana pasada.

¿A qué hora comienza la transmisión en TV?

El programa especial, llamado ‘Tributo a José José’, se transmitirá nacionalmente desde las 11:00 am ET / 10:00 am C / 8:00 PT por Univision Noticias.

La conducción de este homenaje especial a José José será con María Antonieta Collins y Javier Romero, además de Ambrosio Hernández.

¿Cómo accesar a la transmisión del funeral de José José en internet y tu celular?

A través de nuestras páginas web Univision Noticias y www.univision23.com puede tener acceso a toda la transmisión de las honras fúnebres desde las 11:00 am ET hasta la 5:00 pm ET.

También podrás seguirlo por el Facebook de Univision Noticias.

También pueden descargar la aplicación gratis de Univision Noticias o Univision 23 desde su tienda de Apple o Google y ver el funeral en vivo desde su dispositivo móvil o computadora.



Los seguidores del cantante podrán despedirlo en una ceremonia que tendrá lugar desde las 11:00 am ET de este domingo, hasta las 5:00 pm ET.

Las honras fúnebres se realizarán en el auditorio del Miami Dade County, luego que salga la caravana fúnebre del cantante.

Todas las personas pueden llegar al auditorio antes de las 11:00 am ET para formar la fila y estar ahí cuando llegue el féretro de José José.

Este viernes los familiares y allegados al cantante realizaron una ceremonia íntima en la funeraria Caballero Rivero, ubicada en Miami, en la que únicamente asistieron las personas que recibieron una invitación especial.



Si algún periodista o medio está interesado en el feed o fuente de video del evento, favor de mandar un correo a sandraramos@univision.net.