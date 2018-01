10 consejos para sobrevivir a la ‘bomba metereológica’ que afecta a EEUU

El invierno está azotando con todo a la Costa Este de Estados Unidos esta semana, debido a la fuerza de una de las tormentas que más rápido se han intensificado en la historia registrada del país. La llamada ‘bomba meteorológica’ ha traído nieve a Florida, posibles nevadas desde el centro Atlántico a Nueva Inglaterra y un frío miserable a medio país.



Obviamente estos pronósticos no son como para tomarse levemente. El frío extremo puede rápidamente transformarse en una emergencia, afectando especialmente a los ancianos y desamparados, además de hacer más duro el trabajo de los equipos de emergencias y la infraestructura cívica de las ciudades (los únicos felices parecen ser los aficionados a la pesca en el hielo).

Es fácil sentirse con pocas ganas de algo en estas circunstancias, especialmente si vives en un lugar que no suele enfrentar frío de este calibre. Teniendo esto en cuenta, hemos recolectado algunos consejos para mantenernos a) abrigados; b) conscientes de nuestro impacto ambiental; y c) creativamente estimulados en estos días que vienen.



1. No salgas si lo puedes evitar

Por las próximas 24 horas, mejor quedarse bajo techo, si es posible. Es un excelente momento para consumir ‘cultura invernal’, desde ficción contemporánea rusa a esos video virales que hacen los canadienses cuando tiran agua hirviendo para ver cómo se transforma en nieve.





2. Crea tu propio microclima

Para los preocupados por el medioambiente, una buena opción es subir tu propia temperatura antes de calefaccionar una habitación o vivienda. Puedes hacerlo con sweaters, chaquetas, frazadas o tomando té. El mito de que mucho de tu calor corporal se va por la cabeza es algo que la ciencia ha cuestionado, pero sigue siendo buena idea ponerse un buen gorro.

3. Si vas a salir, mira lo que dice tu agencia de transporte público en Twitter

Es bastante claro que los sistemas de transporte público de las ciudades afectadas podrán tener atrasos y problemas. A su vez, es importante chequear la situación de los buses escolares que utilizan tus hijos.

4. Aprende a ‘engañar’ al termostato de tu oficina

Si estás atrapado trabajando hasta tarde, ya no puedes ponerte más ropa abrigada y el termostato de tu lugar de trabajo está cerrado con llave, puedes usar hielo para engañarlo.

5. Manten tus cañerías calientes

Frente a la amenaza de que se congelen las cañerías de tu hogar, hay soluciones: puedes ir a una tienda como Home Depot y comprar tubos de polietileno para envolverlas (también puedes utilizar estos para bloquear al frío que se cuela debajo de la puerta). Si necesitas explicaciones sobre cómo hacerlo, abajo publicamos un video en inglés del Departamento de Agua de Filadelfia. La Cruz Roja también tiene consejos para prevenir cañerías congeladas y, lo que es peor, cañerías reventadas por el frío.



6. No tires demasiados químicos a la acera

Los líquidos anticongelantes pueden ayudar a sacar algo del hielo frente a tu hogar, pero no es la idea usarlos para derretir grandes capas de nieve. Se recomienda no abusar y simplemente tirar una delgada capa de estos antes de que comiencen las precipitaciones, para prevenir que se forme hielo y sea más fácil palear la nieve después.

Por cierto, algunos de estos químicos pueden son más tóxicos que otros para las mascotas, el pasto y el agua. Elige sabiamente cuál usarás. Si hace demasiado frío, no uses sal, ya que no funciona en temperaturas bajo cero.

7. No te olvides de quienes no tienen techo

Muchas personas no tienen el lujo de tener calefacción durante estos días. En Nueva York, Washington DC, Baltimore, Filadelfia y Boston se están redoblando los esfuerzos para apoyar a los desamparados y llevarlos a refugios seguros, pero todos pueden cooperar. Infórmate cuál es la mejor forma en tu ciudad (en muchas se puede llamar al número 311 para pedir instrucciones o apoyo).



8. Cuida de tu mascota

La mayoría de los dueños de mascota no necesitan este recordatorio, pero es importante decirlo: tener un ‘abrigo de piel natural’ no es siempre suficiente para aguantar este frío, especialmente entre animales no muy peludos. Gatos y perros deben mantenerse dentro del hogar, usando los accesorios necesarios y alejados de los químicos de los que hablábamos antes ( las botas para perro pueden ser útiles).



Un hombre pasea a su perro el 4 de enero de 2018 en Boston, Massachusetts. Se espera que la ciudad reciba casi un pie de nieve. Spencer Platt/Getty Images

9. No dejes tus calefactores prendidos si no estás utilizándolos

No solo se trata de utilizar bien la energía: es por algo que en esta época aumentan los incendios residenciales. Los calefactores eléctricos están involucrados en una de cada cinco muertes en incendios domésticos, de acuerdo a un reporte de 2015 de la Asociación Nacional de Protección frente al Fuego. No los enchufes a alargadores: solo usa directamente los enchufes de tres puntos pegados a la pared.

10. Usa tu creatividad e invéntate formas para mantenerte calientito



El frío no es psicológico, eso está claro. Pero hay ciencia que dice que puedes ‘engañarlo’. Un estudio famoso de la Universidad de Southampton halló que evocar sentimientos de nostalgia puede ayudar a sobrevivir el frío extremo.

Le preguntamos a la gente en Twitter qué otros ‘trucos mentales’ usan y nuestro favorito llegó desde Dakota del Norte, donde las temperaturas no pueden ser más frías. Amanda Savit, quien debe sobrevivir a la nieve de la ciudad de Fargo, nos dijo que trata de imaginarse que es una estrella de acción en la película El Día Después de Mañana, que incluía una serie de eventos climáticos que azolaban el planeta. Quizás no solucionará tus problemas, pero al menos pondrá tu mente en otro lugar, por un rato.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.