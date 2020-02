Una misteriosa señal de radio en el espacio tiene confundidos a los científicos

La fuente de la nueva FRB repetitiva, conocida como 180916.J0158 + 65, fue observada mediante el esfuerzo global de ocho telescopios terrestres, que determinaron la ubicación en una galaxia a 500 millones de años luz de la Tierra. Una distancia que, aunque parece distante, se encuentra siete veces más cerca que una ráfaga repetida anterior detectada en 2019 y más de 10 veces más cerca que las FRB no repetidas que se han rastreado.

Esta nueva ráfaga de radio rápida repetida no solo difiere de la otra repetida rastreada, sino de todas las ráfagas de radio rápidas que se hayan rastreado.

“Las diferencias entre ráfagas de radio rápidas repetidas y no repetidas son, por lo tanto, menos claras, y creemos que estos eventos pueden no estar vinculados a un tipo particular de galaxia o entorno”, dijo Kenzie Nimmo, coautora del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad de Amsterdam. “Puede ser que las FRB se produzcan en un gran zoológico de ubicaciones en todo el universo y solo requieran algunas condiciones específicas para ser visibles”.