Cómo el impacto de un mega meteorito hirvió los océanos y alentó la vida en la Tierra

Un enorme meteorito, equivalente al tamaño de cuatro montes Everest, impactó la Tierra hace miles de años y ello habría dado paso a las primeras formas de vida en nuestro planeta, de acuerdo con una nueva investigación.

Se trata del meteorito conocido como S2, que se estrelló contra nuestro planeta hace unos 3,260 millones de años, mucho antes de la vida tal y como se conoce ahora.

Una investigación publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló cómo afectó el impacto del meteorito S2, del que se encontraron muestras geológicas en Barberton Greenstone Belt, Sudáfrica, una zona que durante años ha proporcionado a los científicos gran cantidad de detalles sobre la naturaleza y evolución de la corteza primitiva, su vida, atmósfera, océanos y ambientes superficiales.

Tras recoger y examinar muestras de rocas y analizar los sedimentos, la geoquímica y las composiciones de isótopos de carbono, el equipo de científicos de la Universidad de Harvard dijo que consiguió una "imagen más convincente hasta la fecha" de lo que ocurrió el día en que el gigantesco meteorito 'visitó' la Tierra.

¿Qué ocurrió cuando el meteorito S2 impactó contra la Tierra?

El impacto del S2, cuyo tamaño se estima que es hasta 200 veces mayor que el que mató a los dinosaurios en la península de Yucatán en México, desencadenó un tsunami que mezcló el océano y arrastró los escombros de la tierra a las zonas costeras, según el estudio.

“Imagínate estar frente a la costa de Cape Cod, en un lugar de aguas poco profundas, en un entorno de baja energía, sin fuertes corrientes. De repente, un tsunami gigantesco arrasa el fondo marino”, explicó Nadja Drabon, geóloga y profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de Harvard.

El calor del impacto del meteorito provocó la ebullición de la capa superior del océano y el calentamiento de la atmósfera, halló la investigación.

Además, se formó una espesa nube de polvo que lo cubrió todo y paralizó cualquier actividad fotosintética, explicó un comunicado de Harvard.

¿Por qué el meteorito S2 benefició la vida en el planeta Tierra?

Según el estudio, los impactos de meteoritos, aunque tienen fama de matar todo lo que dejan a su paso (incluidos los dinosaurios), tienen un lado positivo para la formación de la vida.

“Pensamos que los impactos son desastrosos para la vida”, afirma Drabon. “Pero lo que este estudio está poniendo de relieve es que estos impactos habrían tenido beneficios para la vida, especialmente al principio, y estos impactos en realidad podrían haber permitido que la vida floreciera”, dice la investigadora.

Esto se debió a que las bacterias que se encontraban en la Tierra en ese momento eran resistentes y, según el análisis del equipo, la vida bacteriana se recuperó rápidamente tras el impacto. Con ello se produjeron fuertes aumentos en las poblaciones de organismos unicelulares que se alimentan de los elementos fósforo y hierro.

Los científicos dicen que es probable que el tsunami arrastrara el hierro desde las profundidades del océano hasta aguas poco profundas y que el fósforo llegara a la Tierra a través del propio meteorito y de un aumento de la erosión en tierra firme.

El análisis muestra que las bacterias que metabolizan el hierro florecieron inmediatamente después del impacto y este cambio es una pieza clave del rompecabezas que describe la vida primitiva en la Tierra, dijo la investigación.

Los científicos buscan más información en el área del Barberton Greenstone Belt, Sudáfrica, donde Drabon concentra la mayor parte de su trabajo actual, ya que la zona contiene pruebas de al menos ocho impactos de meteoritos, incluido el S2. Drabon y su equipo tienen previsto seguir estudiando el lugar para profundizar en la historia de la Tierra y sus meteoritos.

