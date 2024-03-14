El poderoso cohete Starship despega con éxito en su tercera prueba, pero se destruye al regresar a la Tierra

Video Así explotó en el cielo el propulsor del cohete más grande de SpaceX

SpaceX lanzó este jueves el tercer vuelo de prueba del Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo, que tiene como objetivo a largo plazo ser utilizado en viajes tripulados a la Luna y Marte.

Sin embargo, SpaceX informó que el megacohete no sobrevivió al reingresar a la Tierra, aunque logró varios hitos clave durante el vuelo. Según la empresa, esto marca un progreso significativo desde el segundo vuelo de prueba. Su dueño, el magnate Elon Musk, aseveró que está confiado de que este año haya media docena de vuelos de Starship.

Cabe recordar que tanto el cohete Starship como el propulsor Super Heavy se perdieron mucho antes durante las dos últimas pruebas. SpaceX normalmente encuadra las fallas durante estos primeros vuelos de prueba como algo normal. La idea es recopilar datos cruciales para que los ingenieros puedan regresar y modificar Starship, mejorándolo para futuras misiones.

El megacohete Starship despega desde Boca Chica, Texas. Imagen Eric Gay/AP

Starship despegó este jueves de Boca Chica, en Texas, tras intentos que terminaron en explosiones el año pasado. De 120 metros de altura, Starship es el cohete más grande del mundo. También el más potente.

El cohete se compone de dos partes: el propulsor Super Heavy con 33 motores y, encima de este, la nave Starship, que por extensión da nombre a todo el megacohete.

Dos intentos anteriores terminaron en grandes explosiones, aunque significaron avances. Tras el segundo intento , SpaceX propuso al regulador, la Administración Federal de Aviación, 17 "medidas correctivas" que debían aplicarse para obtener una nueva licencia de vuelo, que ya fue concedida.

La compañía del multimillonario Elon Musk confía en Starship para lograr su objetivo de llegar a Marte y su desarrollo también es muy importante para la agencia espacial estadounidense, NASA, que cuenta con esta nave para llevar a sus astronautas a la Luna durante su misión Artemis 3 en 2026.

"Alcanzar la órbita"

La primera prueba fue en abril de 2023. SpaceX se vio obligada a hacer estallar Starship a los pocos minutos del lanzamiento, porque las dos etapas no lograron separarse. El cohete se desintegró en una bola de fuego y se estrelló en el Golfo de México.

La segunda prueba, realizada en noviembre de 2023, tuvo resultados ligeramente mejores: el propulsor se separó de la nave espacial, pero luego ambos explotaron sobre el océano. La nave, sin embargo, había alcanzado una altitud de aproximadamente 93 millas (150 km).

Para esta tercera prueba, SpaceX tenía "objetivos ambiciosos" como realizar "un reingreso controlado" de la nave a la Tierra, y amerizar en el Océano Índico al finalizar la prueba, al cabo de aproximadamente una hora. La primera etapa también debe caer en el océano, después de la separación.

Starship, reutilizable

Además de su enorme tamaño, Starship, en última instancia, debe ser completamente reutilizable.

Actualmente, solo la primera etapa del cohete Falcon 9 regresa a tierra después de cada lanzamiento, para ser reutilizada, pero no su propulsor.

Poder volar las dos etapas de Starship varias veces permitirá lanzamientos aún más frecuentes y por menos dinero: un imperativo para poder "colonizar" Marte, según Musk, quien dijo esta semana que esperaba que Starship realizará "seis vuelos más este año".