Realizan la primera transmisión en vivo desde Marte

"Esto no se había intentado antes y, para ser sinceros, no estamos seguros al cien por cien de que vaya a funcionar. Pero soy bastante optimista. Normalmente, vemos imágenes de Marte y sabemos que fueron tomadas días antes. Me emociona ver Marte tal y como es ahora, lo más cerca posible de un 'ahora' marciano", declaró Godfrey.