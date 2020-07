'Perseverance', el robot cazador de microbios de la NASA, partió este jueves hacia Marte

El lanzamiento, que se llevó a cabo con un cohete Atlas V de United Launch Alliance , tuvo lugar a las 07:50 am desde Cabo Cañaveral, en Florida .

"No hay duda, es un desafío", dijo este miércoles Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, a propósito de la misión. "No hay otra forma de decirlo, no es sencillo. Y es muy arriesgado desde el punto de vista de las posibilidades de éxito. Dicho esto, sabemos cómo aterrizar en Marte, ya lo hemos hecho ocho veces".