Qué se sabe del asteroide del tamaño de un avión que pasará cerca de la Tierra la próxima semana

Un asteroide de 200 pies de tamaño, el 2025 OW, pasará a unas 390,000 millas de la Tierra el próximo lunes 28 de julio, pero la NASA lo considera como un evento astronómico más cerca de lo rutinario que de lo extraordinario. No reviste ningún riesgo para el planeta.

Univision
Video Captan bola de fuego cruzando el cielo del sureste de EEUU en plena luz del día

Un asteroide de grandes dimensiones se aproximará el próximo lunes 28 de julio a la Tierra, aunque no representa peligro para el planeta.

Llamado 2025 OW, el objeto espacial tiene un tamaño similar al de un avión de pasajeros 747, unos 210 pies, y se acercará hasta unas 393,000 millas a nuestro planeta, según datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA.

Para que se tenga una idea, la Luna se encuentra a unas 225,623 millas de distancia de la Tierra.

Sin embargo, el acercamiento de este cuerpo no debe causar alarma ni significará algún riesgo para la vida en la Tierra.

De acuerdo con la NASA, los asteroides son cuerpos "relativamente pequeños e inactivos, que orbitan el Sol". Están compuestos típicamente por materiales rocosos, polvo y metales.

La mayoría orbita en la parte interna del cinturón de asteroides, ubicado entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter, pero algunos tienen trayectorias que circulan hasta la parte más interna del Sistema Solar (incluyendo aquellos que se acercan a la Tierra).

Otros permanecen en la parte externa de la órbita de Neptuno, el octavo planeta en orden y el más lejano de nuestro Sol.

Hasta julio de 2025, el sistema de Defensa Planetaria ha descubierto 38,612 asteroides cercanos a la Tierra de todo tipo de tamaño.

Los que tienen tamaños más grandes a 1 kilómetro (0.62 millas) suman 872, y se cree que resta por hallar unos 50.

Los asteroides hallados más grandes a 459 pies son 11,324, calculándose que quedan unos 14,000 por detectar.

