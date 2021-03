¿Cometa, asteroide, alienígenas?: te explicamos qué se sabe de este extraño cuerpo interestelar llamado Oumuamua

Su origen es foco de diversas teorías , entre ellas la de un astrofísico de la Universidad de Harvard que asegura que se trata de tecnología alienígena. Pero ahora una nueva publicación vuelve a cambiar lo que se conocía sobre este extraño 'visitante': no es un cometa ni un asteroide ni tampoco tiene forma de puro o cigarro .

¿Por qué rechazan que sea un asteroide o un cometa?

A primera vista, Oumuamua parece un asteroide pero acelera y su autopropulsa como un cometa . Sin embargo, a diferencia de los cometas, este cuerpo no tiene cola, lo cual hizo que su clasificación fuera complicada desde un principio y algunos llegaron a clasificarlo como tecnología extraterrestre.

El objeto ingresó al sistema solar a una velocidad un poco más baja de lo esperado, indicando que "no había viajado en el espacio interestelar durante más de mil millones de años aproximadamente", según resume la nota de prensa de la publicación.

El análisis

¿Tecnología extraterrestre?

"Todo el mundo está interesado en los extraterrestres, y era inevitable que este primer objeto de fuera del sistema solar hiciera que la gente pensara en extraterrestres", dijo Desch. “Pero en la ciencia es importante no sacar conclusiones precipitadas", advirtió el científico.

"Se necesitarán dos o tres años para encontrar una explicación natural, un trozo de hielo de nitrógeno, que coincida con todo lo que sabemos sobre Oumuamua. Eso no es tanto tiempo en ciencia, y es demasiado pronto para decir que hemos agotado todas las explicaciones naturales", agregó.

Pero no toda la comunidad científica acepta esta explicación. Avi Loeb, el profesor de la Universidad de Harvard artífice de las teorías que clasifican a este objeto como tecnología extraterrestre, a partir de su libro 'Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra', ha cuestionado las consideraciones de Jackson y Desch.

Dado que Oumuamua es un cuerpo de fuera de nuestro sistema solar y algo que nunca habíamos visto hasta entones, "no podemos asumirlo como una cuestión normal, como argumentan muchos científicos", escribió Loeb este miércoles en un correo electrónico citado por The Guardian. “Si contemplamos algo que no habíamos visto antes, debemos dejar la hipótesis del origen artificial sobre la mesa y recolectar más evidencia sobre objetos de la misma clase”, añadió.