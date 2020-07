☄️ Neowise, el cometa que esta semana podrás ver en todo su esplendor (y que no volverá a estar visible en 6,000 años)

Neowise, un brillante cometa de tres millas de ancho, pasará esta semana más cerca que nunca de la Tierra. El miércoles estará a unas 64 millones de millas de nuestro planeta y, aunque suene como una distancia inmensa, podremos verlo surcar los cielos como no ocurrirá nuevamente en unos 6,000 años.

La NASA, mediante su programa Astronomy Picture of the Day (APOD), invitó a aficionados y astrónomos profesionales a tomar sus fotos del cometa. Pero, si no logras fotografiarlo u observarlo, en esta galería te mostramos algunas de las imágenes que han captado al cometa.