Eclipse solar 2024 | Reos de Nueva York quieren ver el fenómeno y demandaron al estado por ‘sellar’ sus cárceles ese día

Pero las medidas preventivas y de seguridad del estado de Nueva York no terminan ahí. Un memorándum citado por medios locales precisó que el comisionado de las cárceles, Daniel Martuscello III, informó que el 8 de abril todos los reclusos del estado serían encerrados en sus celdas durante tres horas, antes, durante y después del eclipse , de 2:00 a 5:00 pm específicamente.

Para poder ver el eclipse, seis reclusos demandaron al estado la semana pasada argumentando que no permitirles disfrutar de este espectáculo celestial viola su derecho constitucional a practicar su religión, según el diario The New York Times.