Eclipse solar total 2024 | Cohetes, jets y miles de globos estudiarán las maravillas científicas de este evento

El eclipse solar total de este 8 de abril promete ser toda una fortuna científica, gracias a nuevas naves espaciales y telescopios, y al azar cósmico.

La Luna estará muy cerca de la Tierra, lo que provocará un largo e intenso período de oscuridad, y el Sol debería estar más activo con la posibilidad de que se produzcan espectaculares explosiones de plasma. Luego está el corredor densamente poblado que podrá experimentar la totalidad del fenómeno, desde México hasta Estados Unidos y Canadá. Aquí puedes poner tu 'zip code' y ver cómo podrás apreciarlo donde vives.

Cientos, si no miles, de las decenas de millones de espectadores actuarán como 'científicos ciudadanos', ayudando a la NASA y otros grupos de investigación a comprender mejor nuestro planeta y nuestra estrella.

Fotografiarán la atmósfera exterior del Sol en forma de corona, a medida que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, tapando la luz del Sol durante hasta 4 minutos y 28 segundos. Observarán el comportamiento de las aves y otros animales mientras cae la oscuridad en pleno mediodía. También medirán la caída de temperaturas, monitorearán las nubes y usarán radioaficionados para medir las interrupciones en las comunicaciones.

Artefactos y experimentos para estudiar al Sol durante el eclipse

Al mismo tiempo, cohetes despegarán con instrumentos científicos hacia la porción de la atmósfera cargada eléctricamente cerca del borde del espacio conocida como ionosfera. Los pequeños cohetes despegarán desde Wallops Island, Virginia, a unas 400 millas de donde ocurrirá la totalidad del eclipse pero con el 81% del Sol oscurecido en un eclipse parcial.

En octubre pasado se realizaron lanzamientos similares desde Nuevo México durante el eclipse solar del 'anillo de fuego' que se vio en el oeste de Estados Unidos y América Central y del Sur.

“¡Es hora de lo más importante! ¡¡¡Es muy emocionante!!!”, dijo a la agencia AP en un correo electrónico Aroh Barjatya, director de la misión de los cohetes de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle.

Los jets de gran altitud de la NASA también volverán a volar, persiguiendo la sombra de la Luna con telescopios mejorados para estudiar la corona del Sol y el polvo circundante. "El polvo suena aburrido", reconoció Kelly Korreck, directora del programa de eclipses de la NASA. “Pero al mismo tiempo, el polvo es realmente interesante. Esos son los restos de cuando se estaba formando el sistema solar”, explicó.

Estudiantes universitarios lanzarán más de 600 globos meteorológicos a lo largo de toda la ruta del eclipse, proporcionando transmisiones en vivo mientras estudian los cambios atmosféricos. Los cielos nublados no deberían importar.

"Por suerte para nosotros, a los globos que vuelan a 80,000 pies o más no les importa si está nublado en tierra", dijo Angela Des Jardins, astrofísica de la Universidad Estatal de Montana que coordina el proyecto a nivel nacional.

Y si la Administración Federal de Aviación lo aprueba, una cometa de 21 pies (6.5 metros) elevará un instrumento científico a tres millas sobre Texas en un experimento realizado por Shadia Habbal de la Universidad de Hawaii. Ella también quiere superar cualquier nube que pueda obstaculizar sus observaciones del Sol.

Normalmente oculta por el resplandor del Sol, la corona se muestra en su totalidad durante un eclipse solar total, lo que la convierte en un objetivo principal de investigación. Los zarcillos puntiagudos que emanan miles de millas en el espacio son desconcertantemente más calientes que la superficie del Sol, en millones de grados, frente a miles.

"En términos del valor de los eclipses totales, la ciencia todavía no puede explicar cómo la corona se calienta a temperaturas tan extremas", dijo el astrofísico retirado de la NASA Fred Espenak, más conocido como 'Mr. Eclipse' por todos sus gráficos y libros sobre el tema.

Las ventajas científicas de este eclipse solar total

Estados Unidos no verá otro eclipse solar total de esta escala hasta 2045, por lo que la NASA y todos los demás quieren aprovechar este al máximo.

El eclipse de abril comenzará en el Pacífico y tocará tierra en Mazatlán, México, y atravesará Texas y otros 14 estados de Estados Unidos antes de cruzar a Canadá y salir al Atlántico en Terranova. Aquellos que se encuentren fuera de ese camino de 115 millas de ancho obtendrán un eclipse parcial.

Los científicos se hacen una idea de lo que va a ocurrir gracias al eclipse total de 2017, que se extendió desde Oregon hasta Carolina del Sur. Esta vez, la Luna está más cerca de la Tierra, lo que resulta en más minutos de oscuridad y un recorrido más amplio.

"Cada vez que podemos observar durante más tiempo, los científicos obtienen más datos", dijo Korreck.

Otra ventaja científica esta vez: el Sol estará a solo un año de su máxima actividad solar, a diferencia de 2017, cuando estuvo cerca de su mínimo. Eso significa mucha más acción en el Sol, posiblemente incluso una eyección de masa coronal durante el eclipse, con enormes cantidades de plasma y campo magnético lanzados al espacio.

Además, hay dos nuevas naves espaciales que estudian el Sol: la sonda solar Parker de la NASA y la Agencia Espacial Europea y el Solar Orbiter de la NASA. Se unirán a otras naves espaciales en función del eclipse, incluida la Estación Espacial Internacional y sus astronautas.

Más cerca de casa, el eclipse de abril, a diferencia de los anteriores, pasará por tres sitios de radar estadounidenses que normalmente se utilizan para monitorear el clima espacial. Las estaciones sintonizarán lo que sucede en la atmósfera superior a medida que los cielos se oscurecen.

