La NASA avanza en la construcción del telescopio que buscará el origen del Universo

El proyecto, poseedor de un nombre vasto, Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer ( SPHEREx), tiene tres objetivos: hallar evidencia del Big Bang para mapear el patrón resultante de todas las galaxias que provienen de la expansión. Lo anterior podría dar a los físicos mucha más información sobre nuestra galaxia -la Vía Láctea- y su creación.