Los huracanes en EEUU se han vuelto más grandes, más destructivos y son tres veces más frecuentes que hace un siglo, señala estudio

Un equipo danés diseñó una nueva forma de medición basándose en la fuerza y el tamaño del huracán y no en los costos de destrucción que dejan los fenómenos climatológicos llamando el "área de destrucción total". Esto facilita la comparación entre las zonas rurales y las zonas más densamente pobladas como las ciudades.

El nuevo estudio señala que el aumento de los daños causados por los grandes ciclones está relacionado con el calentamiento global , un factor que antes no se tomaba en cuenta.



Al observar 247 huracanes que azotaron a Estados Unidos desde 1900, los investigadores encontraron que el 10 por ciento de los meteoros que tuvieron un área de devastación total de más de 467 millas cuadradas (1,209 kilómetros cuadrados) y están ocurriendo 3.3 veces con mayor frecuencia, de acuerdo al estudio que fue publicado este lunes por el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).