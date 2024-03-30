¿Será el eclipse solar 2024 una experiencia única incluso si el cielo está nublado?

Video 44 millones de personas en EEUU podrán ver el eclipse solar total de abril: ¿eres uno de ellos?

El interés que ha despertado el eclipse solar total del 8 de abril ha sido de tal magnitud que los expertos han previsto buenos recaudos económicos en muchas de las áreas que encontrará en su camino, gracias a las miles de personas que quieren observar el fenómeno en persona. Pero, ¿podrán las nubes aguar la fiesta del eclipse?

No hay garantías de que las personas que estén o viajen hasta los lugares en el camino del eclipse vayan a disfrutar de cielos despejados el día del fenómeno, pero eso no significa que quienes hallen cielos nublados no vayan a poder disfrutar del evento. Te explicamos por qué.

¿Qué pasa si hay cielos nublados en este eclipse solar total?

Probablemente millones de personas en el camino en el camino del eclipse solar total enfrentarán cielos nublados. Sin embargo, independientemente del estado de nubosidad en el cielo, la sombra de la Luna cubrirá todo durante su paso frente al Sol permitiendo a todos apreciar el efecto del eclipse.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, dicho camino se iniciará en Estados Unidos por Texas, y luego pasará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Aunque aún es muy temprano para predecir el estado del tiempo en esos estados, los modelos computarizados de los meteorólogos de The Weather Channel sugieren que en partes de la Costa Oeste habrá más probabilidades de nubes y precipitaciones, así como en partes del Medio Oeste y el Este del país.

No son necesariamente malas noticias para estas áreas, ya que dependiendo del tipo de cielo nublado, la nubosidad podría proporcionar una pantalla protectora para apreciar el acercamiento y salida de la Luna frente al Sol, según el meteorólogo veterano y 'cazador de eclipses' Joe Rao en un artículo publicado en Science.com.

El tipo nube que no afectará tanto la experiencia de este eclipse solar 2024

La manera en que las nubes afectarán la visión de este eclipse solar total dependerá del tipo de nube que se presente en el cielo durante el fenómeno.

"Las nubes de mayor altitud son las que queremos para poder ver el eclipse", dijo el meteorólogo del NWS Tim Daldrup en una entrevista con la estación de radio pública IJPR de la Universidad de Oregon. "Esas nubes tienden a ser las de tipo cirro que aún permiten ver a través de ellas. Puede que obstruyan el eclipse, pero aún así se podrá ver”, agregó Daldrup.

Las nubes cirro a que hizo referencia Daldrup son nubes blancas, ligeras y poco densas que se forman en la parte superior de la atmósfera en forma de plumas.

En contraste a los inofensivos cirro, las nubes más densas y sólidas que se forman en las partes bajas y media de la atmósfera, especialmente aquellas que traen lluvias, podrían restar mucho a la experiencia del eclipse. Estas nubes más tienen la capacidad de acumularse formando una gruesa capa de varios niveles con la capacidad de bloquear completamente el Sol.

En su artículo, Rao narra la frustración que sintió durante un viaje para observar un eclipse total en la Antártida en diciembre de 2021, donde encontró cielos muy nublados con este tipo de nubes bajas y precipitaciones ligeras e irregulares, ya que eclipse se sintió como “estar en una habitación iluminada donde alguien baja un regulador de intensidad y luego lo vuelve a subir”.

