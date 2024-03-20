Escribe tu 'zip code' y descubre cómo se verá el eclipse solar total de 2024 en tu ciudad
Read in English
El eclipse en tu ciudad
Introduce tu 'zip code' a continuación y podrás ver una recreación del eclipse desde tu ciudad.
¿Hace cuánto se alcanzó el punto máximo?
Así fue el recorrido del eclipse en todo el país
Desliza la línea del tiempo debajo del mapa para comprobar cómo se vio el eclipse según la hora y el lugar del país.
En qué consiste un eclipse solar
Lo que contemplaste el 8 de abril es un fenómeno poco común: el momento en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra ocultando la luz solar.
Sol
Luna
Umbra
Penumbra
Eclipse total
Eclipse parcial
Tierra
Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión.
Sol
Luna
Umbra
Penumbra
Eclipse parcial
Eclipse total
Tierra
Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión.
Eclipse total
Umbra
Luna
Tierra
Penumbra
Sol
Eclipse parcial
Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión.
Eclipse total
Umbra
Luna
Tierra
Penumbra
Eclipse parcial
Sol
Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión.
Dónde y cómo se vio el eclipse
No en todo Estados Unidos pudo observarse con la misma intensidad, dependió de en que lugar te encontraras. El siguiente gráfico explica cómo se vio en distintas zonas de Estados Unidos y México.
25%
Océano
Pacífico
50%
75%
90%
EEUU
90%
75%
50%
Océano
Atlántico
25%
México
25%
50%
75%
Eclipse total
90%
90%
100%
75%
50%
25%
25%
Océano
Pacífico
50%
75%
90%
EEUU
90%
75%
50%
Océano
Atlántico
25%
México
25%
50%
75%
Eclipse total
90%
90%
100%
75%
50%
25%
25%
50%
75%
90%
25%
Océano
Pacífico
50%
Eclipse total
75%
90%
EEUU
100%
90%
75%
50%
Océano
Atlántico
25%
90%
México
75%
50%
25%
25%
50%
75%
90%
25%
Océano
Pacífico
50%
Eclipse total
75%
90%
EEUU
100%
90%
75%
50%
Océano
Atlántico
25%
90%
México
75%
50%
25%
Para observar un eclipse, es crucial tomar ciertas precauciones. La más importante de todas: nunca lo mires directamente sin protección. Hacerlo puede provocar quemaduras en la retina y daños oculares irreversibles. Es esencial utilizar gafas especiales para eclipses en todo momento al observar el fenómeno fuera de la zona de totalidad.