Escribe tu 'zip code' y descubre cómo se verá el eclipse solar total de 2024 en tu ciudad

El eclipse en tu ciudad

Inicio - Punto máximo - Fin

Así fue el recorrido del eclipse en todo el país Desliza la línea del tiempo debajo del mapa para comprobar cómo se vio el eclipse según la hora y el lugar del país. Desliza 0 1 2 3 4 5 Trayectoria del eclipse total

En qué consiste un eclipse solar Lo que contemplaste el 8 de abril es un fenómeno poco común: el momento en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra ocultando la luz solar. Sol Luna Umbra Penumbra Eclipse total Eclipse parcial Tierra Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión. Sol Luna Umbra Penumbra Eclipse parcial Eclipse total Tierra Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión. Eclipse total Umbra Luna Tierra Penumbra Sol Eclipse parcial Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión. Eclipse total Umbra Luna Tierra Penumbra Eclipse parcial Sol Este gráfico no está representado a escala. Se han ajustado los tamaños y las distancias con el fin de facilitar su comprensión.

Dónde y cómo se vio el eclipse No en todo Estados Unidos pudo observarse con la misma intensidad, dependió de en que lugar te encontraras. El siguiente gráfico explica cómo se vio en distintas zonas de Estados Unidos y México.

25% Océano Pacífico 50% 75% 90% EEUU 90% 75% 50% Océano Atlántico 25% México 25% 50% 75% Eclipse total 90% 90% 100% 75% 50% 25% 25% Océano Pacífico 50% 75% 90% EEUU 90% 75% 50% Océano Atlántico 25% México 25% 50% 75% Eclipse total 90% 90% 100% 75% 50% 25% 25% 50% 75% 90% 25% Océano Pacífico 50% Eclipse total 75% 90% EEUU 100% 90% 75% 50% Océano Atlántico 25% 90% México 75% 50% 25% 25% 50% 75% 90% 25% Océano Pacífico 50% Eclipse total 75% 90% EEUU 100% 90% 75% 50% Océano Atlántico 25% 90% México 75% 50% 25%